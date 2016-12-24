空氣品質糟 中南部多測站紅害

我要評比

環保署空氣品質監測網今天顯示，中南部有多測站空氣品質指標（AQI）一早就已達到對所有族群不健康的紅害等級，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

行政院環保署空氣品質監測網今天上午9時更新網站資訊，網站顯示中南部包含竹山、嘉義、台南、新營、善化、安南、橋頭、楠梓、仁武、左營、前金及小港等測站，AQI已達到對所有族群不健康的紅害等級。

豐原、埔里、忠明、大理、西屯、線西、彰化、南投、斗六、崙背、麥寮、台西、新港、美濃、屏東、大寮、屏東、復興及前鎮也已達到敏感族群需注意的橘色警戒等級，指標污染物為細懸浮微粒。

環保署提醒，一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動，學生應避免長時間劇烈運動，進行其他戶外活動時應增加休息時間。

有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩；具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。1051224

(中央社)