台82線中和交流道施工 27日封閉

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嘉義東西向快速公路（台82線）因應中和交流道匝道路面整修施工，將於27日全天封閉，公路總局第五區養護工程處籲請駕駛配合行駛替代道路。

第五區養護工程處今天表示，因應台82線中和交流道匝道路面整修施工，需封閉東行線往（中和至嘉義）路段及中和交流道入口匝道，請車輛配合改道行駛，自27日凌晨0時至當日深夜24時封閉。

第五區養護工程處指出，籲請東行至國道3號、中埔地區及台82線嘉義交流道車輛，提前於中和交流道（30.8K）匯出，並配合交通引導人員指揮，依替代路線沿線指示牌行駛。

第五區養護工程處說，改道行駛的駕駛，依循指示牌可以從嘉義交流道駛入台82線或往東至國道3號；東行替代道路路線，包括縣道175線、縣道165線、台82線（上嘉義交流道）。1051224

(中央社)