陳幸妤診所開幕 扁致詞謝馬英九讓他重拾親情
前總統陳水扁今天與吳淑珍一同出席女兒陳幸妤新診所開幕典禮，陳水扁睽違8年公開致詞提到，「感謝馬英九，讓我找回失去的親情。」現場湧進數百名支持鄉親高呼阿扁加油，將診所擠得水洩不通，陳幸妤說，很感動，台南人很熱情。
陳水扁致詞一開頭就說，「這是第一次公開講話，擔心也是最後一次」，現場民眾高呼「不會」，還喊「阿扁無罪」，他提出三個感謝，一先感謝蔡總統，二謝馬總統，三謝媒體和所有不嫌棄的熱情民眾。
陳水扁表示，雖然獲准保外就醫，但被限制不得參與政治活動和演講，僅可以致詞，他坦言，演講和致詞要如何分別？讓他相當頭痛，整個禮拜都睡不著。陳水扁致詞也預擬講稿，他說，要向3個人表達謝意，第一位就是蔡英文，強調若不是蔡英文的話，他就沒辦法北上和長輩相親見面，也沒有機會去參加音樂會，更沒有辦法在今日參加陳幸妤的診所開幕。
此外，今天能站在這裡，他第二個要感謝的人，是前總統馬英九，語畢台下一陣鼓譟，但阿扁不受干擾，他接續說，馬英九雖然讓他失去自由，但也讓找回失去的親情，「在獄中的這段期間，與陳幸妤、陳致中說的話，勝過過去30年累積。」陳幸妤聞言也是一陣感動。
陳水扁也稱讚幸妤一路走來艱辛卻勇敢，足足致詞20分鐘，他也感謝現場的長輩鄉親與媒體朋友，不棄嫌來到現場支持陳幸妤，也祝福女兒的路能夠越走越好、越走越遠。陳水扁隨後進入女兒診所與親友聚首聊天。
(中時電子報)
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