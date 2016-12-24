巴西社經發展銀行償還國庫千億巴西幣

我要評比

巴西財政部今天指出，國家社會經濟發展銀行已獲國家審計院通過，償還國庫巴西幣1000億元債款，意味政府的總債務下跌，減少支付補貼。

今年5月，巴西總統泰梅爾（Michel Temer）任代總統期間宣布的經濟套案，就包括國家社經發展銀行（BNDES）償還國庫巴西幣1000億元（約新台幣9621.59億元）的措施，目的為改善公共財政，鼓勵各界恢復對巴西經濟的信心。

當時政府宣布這筆金額將分24個月償還，但最近幾周，財政部與國家社經發展銀行之間達成共識，銀行同意在今年內一次性償還1000億元。

巴西政府指出，這1000億元相當於國家社經發展銀行欠國庫的債款5320億元其中18.7%。這些錢將用來減少公共部門總債務，今年10月達國內生產毛額（GDP）的70.3%，水準高於國際標準。

政府指出，這1000億元其中400億元用來支付政府債券；600億元將專門用於支付金融市場公共債務。1051224

(中央社)