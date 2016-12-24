放浪兄弟團員真木大輔車禍 肋骨骨折

日本多家媒體報導，日本男團EXILE（放浪兄弟）團員、舞者兼DJ真木大輔今天凌晨與友人搭乘的1輛廂型車在北海道公路上與卡車相撞，他與另一名友人重傷。

「日刊體育報」等媒體引述北海道警方報導，今天凌晨0時35分左右，41歲的真木等7人搭乘的廂型車在北海道七飯町西大沼國道5號與卡車相撞，真木及另1名友人重傷。

北海道警方表示，真木肋骨骨折，沒有生命危險。

真木是日韓團體PKCZ的成員，預定參加24、25日在札幌舉行的三代目J Soul Brothers公演，由於北海道大雪導致飛機停飛，他先搭新幹線到北海道函館，再經由陸路要趕往札幌，未料途中出車禍。由於真木受重傷，札幌公演暫停。1051224

(中央社)