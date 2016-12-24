王寶強鮮肉保鑣團曝光 顏值高到可以出道了

王寶強高顏值保鑣驚艷網友。(圖／翻攝自微博）

王寶強背後有強大鮮肉保鑣團。（圖／翻攝自微博）

大陸男星王寶強因妻子馬蓉和自己經紀人宋喆外遇，向法院訴請離婚，現正在打官司的他，日前被發現身邊的保鑣換人了，超高顏值讓他瞬間爆紅，現微博又瘋傳背後還有偶像級保鑣團，引起網友熱議。

王寶強鮮肉保鑣被起底原是運動員，還是國家級三級跳二級的選手，後轉任當保全，曾當過不少明星藝人的保鑣，而他的高顏值和一雙大長腿驚艷網友，瞬間登上微博熱搜榜。

不過現又有他的保鑣團曝光，各個長相都不輸線上偶像，網友直誇這顏值簡直可以出道，還說根本是新的「TFBoys」，更有人虧馬蓉出軌的早，看到這應該會搥心肝。

(中時電子報)