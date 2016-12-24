獨家》沈玉琳主持尾牙 還要跟2萬隻鴨比大聲

沈玉琳今年接下25場尾牙，榮登尾牙王。（圖／林勝發攝）

沈玉琳主持風格活潑、無厘頭、靈活多變，在演藝圈受到許多觀眾喜愛，沈玉琳今年接下25場尾牙，榮登今年的尾牙王，主持經驗豐富的沈玉琳，回憶主持場合，也曾遇到差點Hold不住的場合？

今年沈玉琳接下25場尾牙，他預告「每一場都不一樣」，要給台下觀眾意想不到的驚喜，主持經驗豐富的沈玉琳也透露，曾主持過養鴨場尾牙，活動地點就辦在養鴨場，當時現場約有2萬隻鴨，沈玉琳一開口，身旁的鴨子也同時跟著「呱呱叫」。

沈玉琳當時主持的聲音還被鴨子叫聲蓋過，「我一張嘴也抵不過現場的鴨子」，讓他笑喊：「主持生涯最大的災難」，不過這次的主持經驗也讓沈玉琳印象深刻。

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