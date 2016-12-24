獨家》沈玉琳主持尾牙 還要跟2萬隻鴨比大聲
沈玉琳主持風格活潑、無厘頭、靈活多變，在演藝圈受到許多觀眾喜愛，沈玉琳今年接下25場尾牙，榮登今年的尾牙王，主持經驗豐富的沈玉琳，回憶主持場合，也曾遇到差點Hold不住的場合？
今年沈玉琳接下25場尾牙，他預告「每一場都不一樣」，要給台下觀眾意想不到的驚喜，主持經驗豐富的沈玉琳也透露，曾主持過養鴨場尾牙，活動地點就辦在養鴨場，當時現場約有2萬隻鴨，沈玉琳一開口，身旁的鴨子也同時跟著「呱呱叫」。
沈玉琳當時主持的聲音還被鴨子叫聲蓋過，「我一張嘴也抵不過現場的鴨子」，讓他笑喊：「主持生涯最大的災難」，不過這次的主持經驗也讓沈玉琳印象深刻。
(專題報導)
關鍵字：沈玉琳、
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。