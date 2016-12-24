歐巴馬簽署美台軍事交流 國防部：深化實質交流

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美國白宮24日發布聲明表示，總統歐巴馬已於23日簽署「2017國防授權法案（NDAA）」成為法律。對此，國防部上午表示感謝，期待雙方在既有的良好基礎上繼續合作，藉由進一步深化實質交流，共同為促進區域和平與安定而努力。

該法案首度納入美台高級軍事交流章節，未來美國國防部助理部長以上級別文官與現役軍官將可赴台交流，突破目前現役軍官與國防部副助理部長以上官員不得訪台的限制。

國防部上午發表聲明指出，本案充分展現美國對中華民國國防安全及雙方軍事交流的關心與支持，國防部表示感謝。

國防部強調，期待雙方在既有的良好基礎上繼續合作，藉由進一步深化實質交流，共同為促進區域和平與安定而努力。

(旺報)