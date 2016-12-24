NBA》亂傳交易謠言 卓拉吉奇暴怒了

熱火後衛卓拉吉奇公開否認自己說過想被交易傳言。(美聯社資料照)

先前謠傳熱火主控卓拉吉奇可能被交易，甚至他本人也考慮被換出去，終讓卓拉吉奇不爽了！他在24日接受「太陽哨兵報」訪問表示，自己很想繼續留在熱火，從來沒有考慮或說過想要離開，「我就是想要留在熱火，以上！」

「事實上我不知道這種消息怎麼傳出來的，這是我第一次聽說，」本季場均19.2分、6.7助攻與4籃板的卓拉吉奇說，「我感覺很糟糕，如果事實是這樣，我還是會接受的，可是我能看到球隊的進步，這個團隊讓我感覺很好。」

在卓拉吉奇生涯當中，已被交易過兩次，所以他也很熟悉這種感覺，只是被亂傳交易新聞，還是讓他很惱火，「我能夠理解這種情況，所以我很冷靜，只是我沒有說過的話，真的很不想被別人亂說我自己有這麼說過。」

(中時電子報)