川普贏美大選 普丁分析：感受到社會情緒

俄羅斯總統普丁。(圖/美聯社)

俄羅斯總統普丁23日在莫斯科舉行年度記者會，對美國總統大選結果，普丁分析指出，「川普感受到社會情緒，把選舉攻勢持續到了最後」，並稱「除了俄羅斯人，誰也不相信他能獲勝」。普丁說到這裡時，露出意味深長的微笑。

據中新社報導，俄羅斯總統普丁23日在莫斯科舉行年度記者會。面對上千名記者，普丁談及川普在美國總統大選中的逆襲。普丁認為，川普獲勝是因為「他感受到社會情緒，把選舉攻勢持續到了最後」。

未來俄美關係走勢是記者會關注重點，普丁表示「俄美關係肯定將不會更差，因為已經沒有更差的餘地了」，「所以我們將一起來思考，如何才能改善雙邊關係」。

(中時電子報)