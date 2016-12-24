陸設126監測點 研究空汙對健康影響
中國大陸國家衛生和計畫生育委員會副主任馬曉偉昨天表示，將在全大陸建立126個監測點，加強空氣汙染對人體健康影響的科學研究。
中新網報導，23日在大陸國務院政策例行吹風會上，馬曉偉表示，衛生計生委將在全大陸建立126個監測點，了解不同地區空氣汙染對居民產生的健康影響和相關疾病的患病情況，這種監測是要收集資料。
他說，另外要加強空氣汙染對人體健康影響的科學研究，啟動「霧霾天氣人均健康風險評估」和預警關鍵技術項目，識別霧霾天氣對健康影響的特徵汙染物及成分，探索建立霧霾天氣對健康影響的評價指標體系，研究對人群健康風險評估和預警的技術。1051224
(中央社)
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