星巴克麥當勞耶誕咖啡 熱量驚人

我要評比

美國消費者報導指出，包括麥當勞、星巴克在內等大型連鎖店所推出的耶誕飲品，看起來美味誘人，但熱量卻頗為驚人。

消費者報導（Consumer Reports）「聰明消費」（Shop Smart）主編弗利曼（Lisa Lee Freeman）指出，消費者如果不注意，喝下一、兩杯耶誕特調飲料，無意之間可等於吃下一頓飯的熱量。

舉例來說，星巴克（Starbucks）的耶誕飲品薄荷白巧克力摩卡咖啡20盎司特大杯含有700卡洛里，27公克脂肪，還有95公克的糖份。

根據消費者報導，麥當勞（McDonald's）在耶誕期間推出的薄荷摩卡咖啡，雖然味道香醇，但16盎司一杯的飲料就有400卡洛里，內含8公克飽和脂肪，還有13茶匙的糖份。

另外，星巴克的耶誕特調咖啡冰飲「薑餅星冰樂」（Gingerbread Frappuccino），由於加了全脂牛奶與鮮奶油，一杯16盎司的容量有370卡洛里，內含9公克飽和脂肪，糖份也有15茶匙。

弗利曼建議，如果真的非常愛商家推出的耶誕特調咖啡飲料，不妨避開添加鮮奶油與全脂牛奶，如此一來飲料就可少掉100卡洛里，也減少脂肪與糖份的攝取量。1051224

(中央社)