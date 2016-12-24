星巴克麥當勞耶誕咖啡 熱量驚人
美國消費者報導指出，包括麥當勞、星巴克在內等大型連鎖店所推出的耶誕飲品，看起來美味誘人，但熱量卻頗為驚人。
消費者報導（Consumer Reports）「聰明消費」（Shop Smart）主編弗利曼（Lisa Lee Freeman）指出，消費者如果不注意，喝下一、兩杯耶誕特調飲料，無意之間可等於吃下一頓飯的熱量。
舉例來說，星巴克（Starbucks）的耶誕飲品薄荷白巧克力摩卡咖啡20盎司特大杯含有700卡洛里，27公克脂肪，還有95公克的糖份。
根據消費者報導，麥當勞（McDonald's）在耶誕期間推出的薄荷摩卡咖啡，雖然味道香醇，但16盎司一杯的飲料就有400卡洛里，內含8公克飽和脂肪，還有13茶匙的糖份。
另外，星巴克的耶誕特調咖啡冰飲「薑餅星冰樂」（Gingerbread Frappuccino），由於加了全脂牛奶與鮮奶油，一杯16盎司的容量有370卡洛里，內含9公克飽和脂肪，糖份也有15茶匙。
弗利曼建議，如果真的非常愛商家推出的耶誕特調咖啡飲料，不妨避開添加鮮奶油與全脂牛奶，如此一來飲料就可少掉100卡洛里，也減少脂肪與糖份的攝取量。1051224
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。