中國開通西沙永興島航線 越南抗議
中國22日起開通每日一班往返西沙永興島機場及海口美蘭機場的民航公務包機航班。越南當局昨天對此表達抗議，聲稱此舉嚴重侵犯越方主權，要求中方立即停止。
中國目前實際控制西沙群島，並於當中最大永興島設立三沙市，於5月竣工永興機場軍民合用改擴建工程，於12月1日通過民航行業驗收。
環球時報報導，首航海口市美蘭機場-永興機場民航公務包機航班22日起飛行。中國官方指出，從當天起這個航班每日一班，去程海口美蘭機場上午8時45分起飛，9時55分到達三沙永興機場，返程三沙永興機場下午1時起飛，下午2時15分到達海口美蘭機場；航班單程票價人民幣1200元（約新台幣5532元）。
越南外交部發言人黎海平（Le Hai Binh）昨天表示，越南擁有足夠歷史和法律依據可證明黃沙群島（即西沙）與長沙群島（即南沙）歸屬越方主權，中國開通飛往歸屬越南領土主權的黃沙群島富林島（即永興島）的民航航線，是嚴重侵犯越南對黃沙群島的主權。
他強調，越方堅決反對中國上述行為，要求中方立即停止侵犯越南對黃沙群島主權的一切行為。1051224
(中央社)
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