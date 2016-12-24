液化瓦斯槽車翻覆波及路燈 駕駛輕傷

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一輛液化瓦斯槽車24日行經高市大業南路失控翻覆，波及路旁電線桿及路燈，謝姓駕駛受輕傷，槽車內液化瓦斯並無外洩，經業者抽淨槽內液化瓦斯，另派車吊離，未釀成災。（警方提供） 中央社記者程啟峰高雄傳真 105年12月24日

一輛液化瓦斯槽車24日行經高市大業南路失控翻覆，波及路旁電線桿及路燈，謝姓駕駛受輕傷，槽車內液化瓦斯並無外洩，經業者抽淨槽內液化瓦斯，另派車吊離，未釀成災。（警方提供） 中央社記者程啟峰高雄傳真 105年12月24日

一輛液化瓦斯槽車今天凌晨行經高市大業南路失控翻覆，波及路旁電線桿及路燈，謝姓駕駛受輕傷，槽車內液化瓦斯並無外洩，經業者抽淨槽內液化瓦斯，另派車吊離，未釀成災。

警方說，這起車禍發生在凌晨3時左右，謝姓男子駕駛的一輛載運液化瓦斯槽車，行經大業南路近中林路轉彎處時，突然失控翻覆，擦撞路邊路燈桿，造成部分路燈桿斷裂、電線桿歪斜，由於當時無人車經過，並未波及他人。

謝男受有輕傷，經警方酒測，酒精值為零，肇事責任仍待釐清。

謝男說，槽車當時轉彎時，突然聽到車身有異常聲音，車輛一時無法控制而翻覆，並波及路邊路燈桿及電線桿。

警方指出，謝男載運的液化瓦斯並無外洩，隨後由業者將槽內液化瓦斯抽淨，另派槽車載離，警消、高市環保局也派員漏夜全程在場警戒。1051224

(中央社)