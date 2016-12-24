台美軍事交流入法生效 國防部感謝

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美國總統歐巴馬簽署將台美軍事交流入法的「國防授權法」，國防部表示感謝，並期待雙方在既有的良好基礎上繼續合作，藉由深化實質交流，共同為促進區域和平與安定而努力。

白宮在美國東岸時間23日公布，歐巴馬簽署「2017財政年度國防授權法」生效。「國防授權法」的第1284節提到，國會認為（sense），五角大廈應推動美、台間高階軍事將領及資深國防官員交流，以改進雙方的軍事關係與防務合作。

國防部今天早上發布新聞稿表示，此案充分展現美國對中華民國國防安全及雙方軍事交流的關心與支持，國防部表示感謝，並期待雙方在既有的良好基礎上繼續合作，藉由進一步深化實質交流，共同為促進區域和平與安定而努力。1051224

(中央社)