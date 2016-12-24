MLB》10年磨劍大爆發 透納4年約留道奇

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道奇四棒透納(圖)7月單場雙響、5打點，毀掉小史開季14連勝，技驚四座。(美聯社資料照)

MLB官網最新消息，道奇隊正式簽回主炮透納(Justin Turner)，4年合約6400萬美元(約20.6億新台幣)。32歲三壘手透納，今年為道奇貢獻27轟、90打點，都是生涯新高，打擊率2成75。

透納進入美職第10年，總算發光發熱。2006年，透納第7輪204順位被紅人隊選中，2009年在金鶯隊升上大聯盟，2010年季中轉至大都會隊，2014年再到道奇，總算找到舞台證明實力。

道奇今年7月迎戰國民，面對「天才小史」史崔斯柏格(Stephen Strasburg)，扛四棒的透納，單場雙響炮、5打點，毀掉小史開季14連勝，技驚四座。

(中時電子報)