蔡英文視導空軍作戰指揮部 讚弟兄Good job

我要評比

總統蔡英文昨日（23日）下午視導空軍作戰指揮部，聽取任務簡報，並實地瞭解我國防空任務戰備情形。她對於國軍有效掌控戰情，確保台海空中優勢的傑出表現，表達高度肯定之意；並以「Good job」嘉許國軍弟兄之辛勞。

蔡總統是昨天視導空軍作戰指揮部，但總統府是在今日上午發布新聞稿。新聞稿指出，蔡總統抵達後，首先聽取空作部指揮官熊厚基簡報指揮部沿革、任務內容及戰備整訓成果，並對該部充分發揮指揮管制功能，有效掌控戰情，確保臺海空中優勢的傑出表現，表達高度肯定之意。

隨後，蔡總統參訪該部空管中心，瞭解各地戰演訓任務狀況，並與正在執行空中任務的F-16戰機飛行員通話。總統除重申「保持監控、確保領空安全」之空軍任務要旨，並以「Good job」嘉許國軍弟兄之辛勞。

陪同人員包括國安會秘書長吳釗燮、副秘書長陳俊麟與陳文政、國防部長馮世寬、參謀總長邱國正及空軍司令沈一鳴等

(旺報)