高中生扮納粹 網友：難怪台灣的無知排世界第三

我要評比

圖取自PTT

新竹光復高級中學一班級日前在校方舉辦的校慶活動上，竟全員身著納粹軍裝，高舉納粹德國旗幟遊行，還自製虎式戰車重現二戰德軍軍威，引發社會強烈批評。民進黨立委段宜康在臉書籲政府嚴查該案，PTT網友們則狂轟學生無知，「難怪台灣無知世界第三」。

段宜康在臉書上分享《中時電子報》刊出的〈台灣高中生高舉納粹旗參加校慶〉一文，指這件事情十分嚴重，並對學校行政單位及老師提出質疑，「整個班級學生，得意洋洋在學校活動中表演納粹閱兵，事前難道不知情」？

段宜康說，學生校慶扮納粹此事，學生有責、家長有責、老師有責、校方有責，甚至於整個社會都有責任，若政府之後不嚴查事件，要求學校檢討、懲處相關失職教員，「政府就要負最大責任」。

另外，PTT網友也痛批學生扮納粹行為，有不少網友以日前國際市場研究機構益普索（Ipsos）發布的「2016無知指數」譏扮納粹學生，「我終於知道為什麼台灣的無知排世界第三」、「無知的人不知道納粹代表什麼，勿怪」、「無知的屁孩」。

(中時電子報)