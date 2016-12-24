川普蒲亭一搭一唱 還嘲諷民主黨

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美國總統當選人川普今天公布一封俄羅斯總統蒲亭的來信，不但唱和蒲亭提議重建美俄合作架構，還推文指蒲亭對民主黨的批評「對極了！」

美聯社報導，在連月允諾與俄國改善關係後，川普（Donald Trump）誓言擴張美國核武能力，今天還力勸蒲亭（Vladimir Putin），他希望美俄兩大強權能重建合作，讓雙方「不必另闢路徑」。

川普今天公布一封他稱為「相當良好」、來自蒲亭的信函。川普的交接團隊表示，蒲亭在信中敦促川普採取「具建設性和務實的行動」，以「重建雙邊合作架構」。

蒲亭這封日期為本月15日的來信還提到，嚴肅的全球與區域挑戰，「顯示美俄間的關係，仍然是現代世界維持穩定和安全的一個重要因素」。

川普在回應這封信時指出，蒲亭的想法「正確極了」，他希望「雙方都能實現這些想法，我們也不必去走別的路。」

據「國際傳真社」（Interfax news agency）報導，蒲亭的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）證實蒲亭致函，「表達希望改善雙邊關係」。

此外，對蒲亭評論美國民主黨指控俄國干預這次美國總統大選是「自我羞辱」，川普也給予回應。川普今晚在推特引述了蒲亭於年終記者會的評論，並寫下「對極了！」

蒲亭今天表示，民主黨這次「滿盤皆輸，還試圖在別的地方找替罪羔羊」，他進一步表示民主黨「他們在羞辱自己，他們真該知道如何輸得有尊嚴。」（譯者：中央社陳亦偉）1051224

(中央社)