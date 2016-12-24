最高5年徒刑 汶萊嚴禁國內慶祝聖誕節
因盛產石油而致富的汶萊王國（Brunei），一向以嚴格的伊斯蘭教法規聞名，該國宗教事務部最新下達禁令，嚴禁國內民眾有任何慶祝聖誕節的活動，包含所有相關的裝飾與服裝都被禁止。汶萊官方表示，聖誕節不符合伊斯蘭教義，一旦開放恐造成教徒「迷失方向」。
據英國獨立報（The Independent）報導，東南亞地區最富裕的國家汶萊，從2014年該國蘇丹哈山納·包奇亞（Hassanal Bolkiah）表態欲禁止任何聖誕節活動後，如今在汶萊國內，幾乎看不到聖誕節的蹤影。該國宗教事務部更下令，嚴禁一切與聖誕節相關的裝飾、服裝與活動，一旦被查獲違規，根據法律規定，將可以處以約2萬英鎊（約80萬台幣）的罰款和最高5年的有期徒刑。全國有6成5人口屬穆斯林的汶萊，宗教部門與高層認為聖誕節的各種慶祝活動與伊斯蘭教義不合，一旦允許國人慶祝，恐造成穆斯林「迷失方向」。
倚賴石油與天然氣起家的汶萊，首都是斯里巴卡旺（Seri Begawan），人均生產總值逼近4萬美元（約132萬台幣）令人驚豔，全國人口僅40萬的汶萊，由兩大主要族群馬來人與華人組成，國家的官方語言則是馬來文、閩南語和英文三種。雖然沒有民主議會和選舉，但石化產業帶來的富裕生活和優質社會福利制度，卻讓外界羨慕不已。目前的國家元首是世襲蘇丹哈山納·包奇亞，已統治汶萊48年，同時兼任首相、國防和財政大臣三個重要職務。
汶萊此項嚴格的禁令，也引起社群網路上的反彈，不少網友發起「#My Treedom」的活動，鼓勵各國網友、包含在海外的汶萊公民，在社群網路上貼出他們慶祝聖誕節的照片以表抗議。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。