最高5年徒刑 汶萊嚴禁國內慶祝聖誕節

汶萊蘇丹包奇亞（圖左）在2014年就下令禁止聖誕節，讓汶萊成為國際上極少數明文禁止的國家。（圖/美聯社）

因盛產石油而致富的汶萊王國（Brunei），一向以嚴格的伊斯蘭教法規聞名，該國宗教事務部最新下達禁令，嚴禁國內民眾有任何慶祝聖誕節的活動，包含所有相關的裝飾與服裝都被禁止。汶萊官方表示，聖誕節不符合伊斯蘭教義，一旦開放恐造成教徒「迷失方向」。

據英國獨立報（The Independent）報導，東南亞地區最富裕的國家汶萊，從2014年該國蘇丹哈山納·包奇亞（Hassanal Bolkiah）表態欲禁止任何聖誕節活動後，如今在汶萊國內，幾乎看不到聖誕節的蹤影。該國宗教事務部更下令，嚴禁一切與聖誕節相關的裝飾、服裝與活動，一旦被查獲違規，根據法律規定，將可以處以約2萬英鎊（約80萬台幣）的罰款和最高5年的有期徒刑。全國有6成5人口屬穆斯林的汶萊，宗教部門與高層認為聖誕節的各種慶祝活動與伊斯蘭教義不合，一旦允許國人慶祝，恐造成穆斯林「迷失方向」。

汶萊知名的蘇丹阿里清真寺外景。（達志影像/Shutterstock）

在汶萊，不僅不能公開慶祝聖誕節，就連相關的符號與裝飾都被禁止。（達志影像/Shutterstock）

倚賴石油與天然氣起家的汶萊，首都是斯里巴卡旺（Seri Begawan），人均生產總值逼近4萬美元（約132萬台幣）令人驚豔，全國人口僅40萬的汶萊，由兩大主要族群馬來人與華人組成，國家的官方語言則是馬來文、閩南語和英文三種。雖然沒有民主議會和選舉，但石化產業帶來的富裕生活和優質社會福利制度，卻讓外界羨慕不已。目前的國家元首是世襲蘇丹哈山納·包奇亞，已統治汶萊48年，同時兼任首相、國防和財政大臣三個重要職務。

汶萊此項嚴格的禁令，也引起社群網路上的反彈，不少網友發起「#My Treedom」的活動，鼓勵各國網友、包含在海外的汶萊公民，在社群網路上貼出他們慶祝聖誕節的照片以表抗議。

(中時電子報)