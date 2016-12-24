NBA批准新勞資協議 球員受惠良多

美國職籃NBA今天表示，球員與老闆已正式批准一項新的集體勞資協議，球員將可從聯盟數十億美元收入中獲取可觀利益。

聯盟聲明指出：「NBA球員與NBA理事會本週已批准新的集體勞資協議（Collective Bargaining Agreement）。新協議2017年1月1日生效，直到2023-24球季。」

法新社指出，聯盟未正式公布協議內容細節，不過美國媒體報導，之前暫達協議時，球員可保有籃球相關收入（BRI）的49%至51%，而在新協議第一年，球員薪水可望比2011年敲定、即將到期的協議增加15億美元。

NBA與ESPN及透納體育網（Turner Sports）達成9年240億美元（約新台幣7721億元）的電視合約，邁向NBA有史以來最繁榮時代的情況下，勞資雙方14日已談妥協議，比選擇脫出合約期限早一天。1051224

(中央社)