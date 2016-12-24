天王麥可18歲愛女好辣！泳裝胸口開洞險走光

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芭莉絲傑克森比基尼胸前挖洞，大方秀好身材。（圖／取材自dailymail）

已故流行樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）的18歲愛女芭莉絲傑克森（Paris Jackson）已從當年的校女孩蛻變成得亭亭玉立的少女，擁有火辣身材的芭莉絲傑克森近日與男友Michael Snoddy現身海灘，身穿胸前開洞比基尼，火辣指數爆表！

芭莉絲傑克森近日與27歲男友現身夏威夷海邊，芭莉絲穿著性感，黑色比基尼胸前挖洞，美胸若隱若現，僅以橫條布料護重要部位，芭莉絲看似不怕走光，與男友互動親密，時而公主抱、擁吻，芭莉絲還撒嬌給對方背，小倆口互動甜蜜。

(中時電子報)