觀光局：台韓互訪106年目標200萬人次

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台韓交流邁大步，交通部觀光局今天說，今年互訪人數年底前可達160萬人次，民國106年台韓互訪將以200萬人次為目標。

觀光局與韓國觀光公社台北支社昨晚聯合邀請雙方業界舉辦聯歡會，並為106年台韓互訪200萬人次暖身。

觀光局說，台韓觀光互訪在2014年11月首度突破100萬人次；2015年9月台韓完成空運協定修訂，2016年上半增加43%的台韓間航班，同時啟用年輕潛力韓星呂珍九擔任台灣觀光形象代言人，台韓交流邁大步。

觀光局統計，台韓雙向交流在今年11月已達到153萬1884人次，包括韓國訪台78萬4819人次、台灣訪韓74萬7065人次，預期年底前可達160萬人次。

觀光局表示，今年11月的台韓觀光交流會議，雙方共同宣示106年互訪設定200萬人次，盼共同再創新紀錄。

觀光局說，未來在吸引韓國旅客上，將強化推廣運動主題，例如：高爾夫、棒球、路跑及登山，同時開拓郵輪市場及韓國南部地區客源、開發主題旅遊行程、擴大教育旅行、鎖定年輕自由行客群。1051224

(中央社)