中越外長會面 同意管控海上分歧

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越南副總理兼外交部長范平明出席在柬埔寨召開的瀾滄江-湄公河合作第2次會議外長會議期間，昨天與中國外交部長王毅會晤，雙方同意促進越中兩國關係及有效管控海上分歧。

越通社新聞網站今天報導，范平明（Pham Binh Minh）在會上高度評價越中兩國關係今年所取得的積極成果，尤其是雙方在解決兩國關係突發問題上的密切配合，建議雙方應繼續配合落實兩國高層所達成的協議和共識，促進越中全面戰略合作夥伴關係發展。

海上問題方面，范平明建議雙方應認真落實兩黨、兩國高層領導所達成的共識，堅持透過和平措施解決南海（越稱東海）爭端，管控好分歧，不採取使爭端複雜化、擴大化的行動，為維護海上和平與穩定作出貢獻。

王毅則表示，中方重視推動中越睦鄰友好關係發展，將與越方密切配合，為明年兩國展開高層領導互訪活動做準備，管控好分歧，促進中越關係穩定、健康、可持續發展。

雖然如此，越南當局當天抗議中國日前開通每日一班往返西沙永興島機場及海口美蘭機場的民航公務包機航班，聲稱此舉嚴重侵犯越方主權，要求中方立即停止。1051224

(中央社)