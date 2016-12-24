共軍繞台後 蔡總統視導空軍作戰指揮部

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總統府今天發布新聞稿指出，總統蔡英文昨天下午視導空軍作戰指揮部，瞭解各地戰演訓任務狀況，蔡總統重申「保持監控、確保領空安全」，並以「Good job」嘉許國軍弟兄的辛勞。

中共空軍近來兩度繞台進行遠海訓練，蔡總統昨天視導空軍作戰指揮部。總統府指出，蔡總統抵達後，首先聽取空作部指揮官熊厚基簡報指揮部沿革、任務內容及戰備整訓成果，蔡總統對空作部充分發揮指揮管制功能，有效掌控戰情，確保台海空中優勢的傑出表現，表達高度肯定之意。

隨後，蔡總統參訪空作部空管中心，瞭解各地戰演訓任務狀況，並與正在執行空中任務的F-16戰機飛行員通話。總統除重申「保持監控、確保領空安全」的空軍任務要旨，並以「Good job」（幹得好）嘉許國軍弟兄的辛勞。

國家安全會議秘書長吳釗燮、副秘書長陳俊麟與陳文政、國防部長馮世寬、參謀總長邱國正及空軍司令沈一鳴等人陪同蔡總統視導空作部。1051224

(中央社)