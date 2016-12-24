炒知本老爺股票 飯店大亨許文通300萬交保

股票上櫃的「知本老爺飯店」公司董事、知名飯店業大亨許文通，涉嫌結合市場派炒手「金庸」郇金鏞等人，在2014年及今年間兩度合力炒作知本老爺股票，違反證交法，檢調估計許獲擬制性獲利5300多萬，台北地檢署昨指揮台北市調查處兵分18路搜索，並約談許文通、郇金鏞等13人到案。檢方訊後，今早諭令許以300萬元交保、郇以30萬元交保，其餘11人請回。

許文通是保險業起家，曾經營礁溪老爺、天籟溫泉、大來飯店，是知名飯店業大亨，也是老牌營造商「互助營造」大股東。目前許是知本老爺飯店公司董事，也是其關係企業五鳳旗實業公司副董事長。另郇金鏞綽號「金庸」，則是知名投顧老師、股市名嘴，曾涉及多起炒股案遭檢調偵辦過。

檢調懷疑，許文通在2014年4月至7月，及今年1月至2月間，兩度結合市場派炒手、金主，放出知本老爺飯店盈收增加、發放股利、以及觀光前景看好等利多消息，吸引投資人進場，再以相對成交手法炒作知本老爺飯店股票。

其中，許文通等人在2014年4月至7月，利用30多個人頭戶炒作知本老爺飯店股票，股價漲幅翻倍，另今年1月至2月，許文通等人利用20多個人頭戶炒股，致知本老爺飯店股價漲幅超過60%。

檢調估計，許文通等人在2014年炒股，所獲的擬制性獲利2500多萬，另在今年炒股的擬制性獲利2800多萬，合計許文通炒股集團獲取的擬制性獲利為5300多萬元。

(中時)