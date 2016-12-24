李姸憬加告罪名惹惱司機 討50萬和解破局

李妍憬和司機和解宣告破局。(圖／本報系資料照)

藝人李妍憬日前和小黃司機在街頭互毆，雙方鬧上警局，據悉，司機透過關係向她和同車好友劉謙柔要求和解金，從2萬喊到16萬，最後又說要50萬，讓劉父大怒，決定靠訴訟解決，對此，司機表示會要50萬，是因為「對他們的強勢作風不爽」。

據《蘋果日報》報導，司機本來提出要和解金2萬元，不過聯絡不到李妍憬，因此透過關係找上劉謙柔，劉謙柔本想快點息事寧人，答應給錢，未料司機又改要6萬6千元，她還是答應，結果對方加價到16萬，她認為這根本是勒索，只好不和解選擇告上法院。

不過司機表示，因李妍憬和劉謙柔的律師態度不佳，偵查庭還說要加告他強制、公然侮辱、毀損等罪，並解釋自己不是一定要這麼狠，只是對對方的強硬態度不爽，雙方和解也宣告破局。

(中時電子報)