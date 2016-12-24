涉炒知本老爺股票 許文通300萬交保

我要評比

台北地檢署偵辦台東知本老爺酒店炒股疑雲案，昨天收網約談，經漏夜複訊，今晨諭令相關企業董事許文通新台幣300萬元交保、炒手郇金鏞30萬元交保，均限制出境。

檢調調查，許男等人，涉嫌在民國103年4月至7月間與105年1月至2月這2個時間區間，向外界放出台東觀光前景看好、知本老爺營收增加、發放股利等利多，並結合市場派共同炒股。

檢調發現，在這兩個時間區間中，股票漲幅分別超過100%、60%，這些涉嫌炒股人士的不法獲利，分別約為2500多萬元、2800多萬元，全案依違反證交法罪嫌偵辦。1051224

(中央社)