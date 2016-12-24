扁參加女兒診所開幕 致詞謝蔡總統馬英九

前總統陳水扁今天到台南市參加女兒陳幸妤的牙醫診所開幕，現場湧進大批支持者，把診所擠得水洩不通。陳水扁並發表約10分鐘的致詞，希望大家繼續給陳幸妤鼓勵。

陳水扁約在上午8時許與太太吳淑珍、兒子陳致中等人，一起抵達位於台南東區林森路上的陳幸妤牙醫診所。因現場早就擠滿聞風而來的大批支持者，陳水扁等人在親友協助開路之下，費了一番功夫，才穿過人群進入診所內，支持者不斷高喊「阿扁總統加油」等口號。

隨後陳水扁與台南市長賴清德等人，一起為陳幸妤診所開幕剪綵，陳水扁也依原本的規劃發表致詞。

陳水扁表示，過去一週他睡不著，常在想著要如何符合官方要求「只能致詞，不能演講」的規定。但陳幸妤的診所開幕不是政治活動，講話應該不會違反規定。很感謝總統蔡英文讓他有機會能公開講話，讓他能與鄉親好朋友見面。

他說，也很感謝前總統馬英九；因為雖然失去了自由，但卻拾回的親情。陳幸妤每週一取消門診，帶台南的點心去看他。過去30多年來，與陳幸妤和陳致中所講的話，沒有失去自由這段時間講得多、講得久。

陳水扁表示，陳幸妤對他來說是一個福星，40年前陳幸妤出生時，正好他自己的律師事務所正式成立，後來業務也很順利。40年後的今天，陳幸妤也擁有了自己的診所，讓他非常高興。

他說，陳幸妤還是菜鳥醫師時，曾在當時的官邸內發揮專業，救了吳淑珍一命。後來當了媽媽，堅持餵母乳；白天帶著擠奶器和保冷袋去上班，晚上則是一邊打論文，一邊抱小孩餵母乳。

陳水扁表示，陳幸妤有專業、有熱情，希望大家繼續給她鼓勵，而不是因為她的父親是陳水扁。也希望陳幸妤繼續用溫暖、愛心服務病患。1051224

(中央社)