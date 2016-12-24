香港建故宮博物館 北京向港送禮

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香港與北京故宮博物館簽署協議，雙方同意在港興建香港故宮文化博物館，這被視為北京方面為慶祝香港主權轉移即將踏入20年的禮物，受到旅遊、文化業界歡迎。

香港政務司司長林鄭月娥昨天在北京與北京故宮簽署協議，港府將會在西九文化區建立香港故宮，落成後，將長期展示逾千件來自北京故宮的書畫、陶瓷、青銅器等珍藏。

港府為促進文化發展，多年前起在九龍西部建立西九文化區，預定於2018年落成，林鄭月娥兼任文化區管理局主席。

據公布，興建香港故宮的資金全部來自賽馬會慈善信託基金，金額為港幣35億元（約新台幣145億元），預計博物館於2022年落成。

港府公布，林鄭月娥在簽約儀式上說，興建香港故宮獲得北京方面支持，「亦標誌慶祝香港回歸祖國二十週年（主權移交20週年）」。

林鄭月娥說，過去5年，香港文化和創意產業的增加價值每年平均增幅是11.6%，遠高於整體經濟成長。

她說，這次港府與北京故宮合作，在港搭建一所聚焦中國歷史、文化和藝術的故宮文化博物館，是配合香港成為國際文化都會這個願景，同時彰顯香港在東西文化薈萃上的獨特位置。

此外，香港故宮可以加深市民或海內外遊客對中國文化和歷史的認識。

另據星島日報今天報導，旅遊界及文化界歡迎故宮在港落地。

香港歷史博物館前總館長丁新豹說，故宮文物幾乎全是一級文物，甚至部分屬國寶級，可在港欣賞故宮珍藏，機會難得。

旅遊業議會總幹事董耀中說，香港故宮將令西九文化區「增值」，令業界「喜出望外」。1051224

(中央社)