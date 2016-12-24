韓團神話 106年2月4日登台開唱
韓國男子團體「神話」宣布明年2月4日登台開唱，台灣是海外巡演首站，要與台灣「神話創造（粉絲官方名稱」迎接出道19週年。
神話（SHINHWA）是由Eric、李玟雨、金烔完、申彗星、JunJin和Andy組成，1998年前以一曲「終結者」正式出道，是韓國目前最長壽團體，成員們各朝戲劇及個人專輯發展，但神話仍是共同重心。
隊長Eric今年主演人氣韓劇「又，吳海英」，也首次單獨參與綜藝節目「一日三餐 漁村篇」第3季，與韓國藝人李瑞鎮、尹鈞相主持，Eric在節目流露溫柔居家形象，節目更奪下同時段收視冠軍。
神話第13張專輯「UNCHANGING」part 2明年1月發行，也宣布明年2月4日在台北南港展覽館舉辦「2017 SHINHWA LIVE - UNCHANGING in Taipei」海外巡迴演唱會，門票明年1月7日上午11時開賣。
台灣是海外巡演首站，神話貼心加碼提供福利，送給所有購買新台幣6500元VIP票區粉絲，包括專屬VIP PASS（項鍊型門票）、台北場限定紀念品（專屬衣服、特製圖樣橘色絲巾、神話專屬團體照－第13張專輯中收錄照片及海報）。1051224
(中央社)
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