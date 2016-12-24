SMAP合體無望 台日等地鐵粉心碎

日本偶像天團SMAP將解散，確定不在除夕夜日本放送協會（NHK）紅白歌唱大賽登台，26日共同主持的綜藝節目是最後1集，很多鐵粉難過無法再見到5人合體現場演出。

SMAP的5名成員為隊長中居正廣、木村拓哉、稻垣吾郎、草?剛和香取慎吾。SMAP成軍28年、出道25年，將於12月31日解散。儘管日前包括台灣、日本等逾37萬鐵粉連署請求SMAP不要解散，但仍無法如願。

昨天這5名偶像連署發出聲明表示，感謝第67屆紅白歌唱大賽邀約，SMAP一直在考慮最後的舞台應如何，成員為此苦惱，因還有20年來一同走過來的工作同仁，所以最後希望，5人共同主持的綜藝節目SMAP x SMAP將是最後的舞台。

26日共同主持的SMAP x SMAP將是5人合體的最後一場表演，影片月初已預錄好。這個綜藝節目於1996年4月15日開播，屢創高收視率。

日媒報導，SMAP x SMAP最後1集，5人將演唱代表性的單曲專輯「世界上唯一的花」。在預錄唱完這首歌之後，隊長中居背對鏡頭，雙肩抖動著痛哭，其他4名成員淚水也在眼眶裡打轉。

今年8月13日，SMAP宣布今年之內解散，因此12月31日對SMAP粉絲而言，是個重要的日子。

日本「產經體育報」報導，中居、稻垣、草?和香取除夕夜將聚集在東京，舉辦慰勞會，為同甘共苦的歲月劃下休止符。

但木村到下週為止，要拍攝明年1月15日開播的TBS電視台日劇「A LIFE～深愛的人～」（暫譯），年底可能與妻子工藤靜香和2名女兒到海外度假。

日媒報導，NHK為了邀請SMAP上紅白，今年邀請演出的歌手46組，比往年少，為的是要預留「空白的15分鐘」，還邀請與SMAP私交甚篤的塔摩利、木村的高中同學貴婦松子（松子DELUXE）以及與中居合作過的歌手兼女星大竹忍，希望能因此讓SMAP答應上紅白。

但昨天確定SMAP婉拒上紅白，這「空白的15分鐘」可能企劃由主演日劇「月薪嬌妻」的男主角兼歌手星野源唱的片尾曲「戀」所搭配的「戀舞」推出長版表演，身為紅白的評審員、「月薪嬌妻」女主角新垣結衣、女配角石田百合子等演員可能將大跳戀舞。

SMAP於2003年推出的代表性單曲「世界上唯一的花」於今年1月SMAP傳出鬧出走風波後，鐵粉發起購買這張單曲運動，被喻為「摘花運動」。截至本月10日，累計銷售量突破300萬張，創日本單曲銷售史上第3高紀錄。

本月21日，SMAP出道25週年的精選輯「SMAP 25 YEARS」發售。其中收錄歌迷線上票選出的前50名歌曲。SMAP自1991年發行出道專輯以來，已推出逾400首歌曲作品，其中2006年的暢銷歌曲「STAY」占據榜首，象徵粉絲盼5名偶像「留下來」的心聲。

配合精選輯販售，日本有25家店展示SMAP成員的服飾。位於東京澀谷SHIBUYA TSUTAYA展示的是SMAP在2012年巡迴演唱會時，成員稻垣的服裝與2014年巡迴演唱會時，草?穿的服裝。SHIBUYA TSUTAYA於21日店門一開，立刻湧現粉絲，還有粉絲傷心落淚。

此外，紀念SMAP出道25週年的MV「CLIP! SMAP! COMPLETE SINGLES」將於本月28日販售，其中收錄55張單曲的兩A面曲，共63首的影音。已有很多粉絲透過網路預購。

SMAP被喻為日本在二次大戰後最強的偶像團體，堪稱以分工合作的方式推出團體的先驅，成員有時在綜藝節目合作，有時主演日劇、當節目主持人，不論是團體登場或獨力表演，都能提升天團的影響力。日本音樂評論家指出，1990年代是泡沫經濟瓦解後，在那樣的年代SMAP人氣竄升，讓某些人民失落的內心受到撫慰。

SMAP 成員昨天在聲明中寫道，至今參加過23次NHK紅白歌唱大賽，由衷感謝。今後SMAP的成員可能分別仍將蒙受NHK關照，還請多多指教。

有影評表示，SMAP的粉絲也不要太過悲傷，因為SMAP成員並非就此退出演藝圈，或許就如塔摩利所說的，成員可能有「新的發展」。

中央社記者曾於2014年、2015年的紅白歌唱大賽綵排時與眾多日媒採訪SMAP。2015年12月30日，看得出這5人團體似乎變成「4對1」組成，因為木村與其他4名成員站的距離有點遠。

中央社記者提問，SMAP明年（2016年）是否到包括台灣等亞洲地區開演唱會？木村答說：「明年會發生什麼事，還不知道」。這句話於今年8月被日媒列為SMAP分裂和解散風波的主要經過之一。SMAP成軍28年，沒能5人合體在台灣開演唱會，唯一一次海外合體表演是在2011年9月的北京公演。1051224

(中央社)