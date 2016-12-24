靜修女中百年校慶 陳副總統倡人文關懷

副總統陳建仁今天參加靜修女中校慶100週年，他致詞時數度提及人文關懷的重要，並說西元1921年台灣文化協會就是在靜修女中成立，可見在文化發展的過程中，占一席之地。

今天是平安夜，也是天主教靜修女中的100歲生日，上午9時不到，上百名女學生齊聚大禮堂，準備迎接下午的校慶演場會，而同樣信奉天主教的陳副總統與妻子羅鳳蘋也到場祝賀，並與校方、台北市教育局長曾燦金一起切下高達7層的生日大蛋糕。

陳副總統致詞時表示，靜修女中的成立是源自創辦人過去看到教育的不平等，在1916年於大稻埕設立的學校，也是台灣最早的天主教女子學校，在大稻埕這個人文薈萃、商業重鎮的地區，讓靜修女中擁有濃厚的人文氣息。

他也說，1921年時，台灣民主運動先驅蔣渭水所成立的「台灣文化協會」，當時就是在靜修女中舉辦成立大會，可見靜修在台灣文化發展的過程中，占有一席之地。

副總統表示，教育跟文化是國家發展的基石，人文關懷更是不可或缺的特質，靜修女中能重視學生多元發展，並持續投入公益活動、社會服務，為國家付出很大的心力，這種精神跟行動，令人感佩。

最後陳副總統也引用約翰福音8章12節，「我是世界的光；跟隨我的，決不在黑暗中行走，必有生命之光」。並強調，面對快速轉變的時代，人文關懷的傳承相當重要，也在靜修女中，見證創校100年來的榮耀。1051224

(中央社)