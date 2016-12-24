學生高舉納粹旗 光復高中：模仿了這社會的無知

高中生校慶扮納粹，引發社會輿論強烈抨擊。(圖取自PTT)

新竹市光復高中學生在校方舉辦的變裝活動上，穿著一身仿製的納粹軍裝，並且高舉納粹旗幟遊行，甚至還有學生登上自製「戰車」，擺出希特勒招牌致敬姿勢。照片在網路流傳開來後，引發軒然大波。

網友批評，就算學生不知納粹大屠殺的歷史悲劇，校方也應事先把關。自由時報報導，今天光復中學出面回應表示，社會與政治的影響太大了，孩子在不知不覺中，模仿了這個社會、這個政治下的無知，孩子們覺得好玩，只是不知道這種好玩會傷害別人。

校方強調會繼續努力，「也希望這個社會、這個國家的大人們，也要給孩子們好的示範。」

光復中學每年都辦創意變裝遊行，今年主題為古今中外歷史人物。校方表示，事前老師確認無殺戮情節，也無偶像崇拜或口號呼喊，因此尊重學生創意發想。

(中時電子報)