學生高舉納粹旗 光復高中：模仿了這社會的無知
新竹市光復高中學生在校方舉辦的變裝活動上，穿著一身仿製的納粹軍裝，並且高舉納粹旗幟遊行，甚至還有學生登上自製「戰車」，擺出希特勒招牌致敬姿勢。照片在網路流傳開來後，引發軒然大波。
網友批評，就算學生不知納粹大屠殺的歷史悲劇，校方也應事先把關。自由時報報導，今天光復中學出面回應表示，社會與政治的影響太大了，孩子在不知不覺中，模仿了這個社會、這個政治下的無知，孩子們覺得好玩，只是不知道這種好玩會傷害別人。
校方強調會繼續努力，「也希望這個社會、這個國家的大人們，也要給孩子們好的示範。」
光復中學每年都辦創意變裝遊行，今年主題為古今中外歷史人物。校方表示，事前老師確認無殺戮情節，也無偶像崇拜或口號呼喊，因此尊重學生創意發想。
(中時電子報)
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