NBA》格林趕赴救火 勇士拔塞7連勝
連兩天客場出賽的勇士，雖遭遇地主活塞頑強抵抗，幸好前役因為見證愛子誕生缺席的卓雷蒙格林，搭乘私人專機趕到底特律助陣，勇士最終118比113險退活塞，拿下7連勝，格林說：「別的隊友也有孩子，我不能那麼自私！」
雖從帳面數字來看，杜蘭特攻下全場最高32分，另有8籃板、3助攻，柯瑞投進5顆三分球，拿下25分、8助攻，克雷湯普生17分，表現都比格林僅拿5分優秀，但格林貢獻12助攻、10籃板的輔助數據，再次證明他在勇士的重要性。
活塞則以從先發改從板凳出發的托必亞斯哈里斯26分、7籃板表現最佳，波普也有25分，雷吉傑克生17分、6助攻，先發中鋒卓拉蒙雖有15分、9籃板，他的罰球卻僅罰9中3，成為活塞最後關頭無法追上的原因之一。
(中時電子報)
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