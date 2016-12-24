12月24日中視午間新聞搶先看
今天12月24日的中視午間新聞搶先看：
募款沒捐 街頭勸募893萬善款 竟只捐出62萬!?
要替偏遠地區兒童募集食物銀行的圓夢580志工，被媒體爆料，協會去年募得近九百萬元，卻只捐60萬元，疑似把大部分的錢都用在協會人事上，有沒有違法，衛福部有新回應。
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客運首漲+蛋漲二成政令衝擊! 客運北宜線調漲.蛋價貴2成
什麼都漲，客運票也Hold不住。受到一例一休衝擊，西部國道客運特價時段也縮短，漲幅平均約在20%~40%。另外農委會新制上路，為了防治傳染病，禁用塑膠籃，增加成本，蛋價恐漲2到3成。
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耶誕天氣 耶誕假期好天氣 平安夜日夜溫差10℃
耶誕假期好天氣，各地普遍多雲到晴直到下週一。不過今天平安夜，注意日夜溫差10℃，出門多帶件衣。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播陳志耕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
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