遭嗆罷免 黃國昌：支持婚姻平權不變

時代力量立法委員黃國昌今天出席婚姻平權座談會，針對反同婚民眾發起「3000人罷免黃國昌」活動，黃國昌表示，尊重公民行使憲法賦予的直接民權，但支持婚姻平權立場不變。

黃國昌上午出席時代力量新北黨部主辦的婚姻平權座談會，同一時間在汐止火車站前廣場，「北北基安定力量聯盟」也號召3000民眾，發動罷免黃國昌活動，指黃國昌選前從未將同婚修法納入政見中，現在卻要力推，沒有傾聽民意。

黃國昌會前受訪時表示，今天的活動很早就安排好，希望從宗教界、教育界、心理學界以及法律界等不同面向，來溝通婚姻平權議題；他尊重公民行使憲法上的直接民權，但捍衛婚姻平權、支持婚姻平權的立場，不會有所動搖。

他說，每天國會辦公室或地方服務處都接到不少婚姻平權議題相關電話，支持、反對雙方意見都有，他認為社會上應多對話、溝通，了解婚姻平權的真諦，避免錯誤資訊、甚至非常歧視性的謊言在網路上流竄。

黃國昌說，他每天在立法院的工作，在個人臉書上都記載清楚，上會期結束後還做了一本「向人民報告」書，這些都能有客觀評價，盼反對同性婚姻的朋友能冷靜、理性來討論；做為法律學者，他認為還給同志朋友本來就該有結婚權利，「是21世紀當代台灣新國家必須負的責任」。1051224

(中央社)