美同性婚姻合法後 猶如打開潘朵拉盒子

特派員看世界專欄美國聯邦最高法院去年6月裁定同性婚姻全美合法化，不過麻薩諸塞州早在2003年就領先全美核准同性可組家庭，但審視婚姻平權所帶來的衝擊，猶如打開潘朵拉的盒子。

在美國，對同志族群的友善，加州算是數一數二，談及同性婚姻對加州的影響，非營利機構家長權益組織MassResistance加州分支負責人克里斯多福（Arthur Christopher），卻建議可參考麻州的實施前例。

克里斯多福轉傳MassResistance創辦人卡曼克（Brian Camenker）自製影片的連結，細數自13年前麻州領先全美允許同性婚姻合法後，麻州多方面產生的驟變。片長約26分鐘的紀錄，也曾遞交給常駐紐約聯合國總部的各國使團。

他說，一切都是從2003年11月18日開始的，那天麻州最高法院判決：不允許同性婚姻是違法的。

於是當中小學開始引入同性戀與同性戀性行為的教材，家長提出異議，法院予以駁回並說，既然同性婚姻在麻州合法，學校有責任教導同性關係正常化。有父親不願意6歲兒子接受這樣的教育，老師隨即報警處理，父親因此被控違法並逮捕上銬。

再者，麻州的經驗也顯示，同性婚姻配偶之間的家暴相較於傳統婚姻的夫妻，可說是有過之而無不及。於是麻州議會編列的防治同性婚姻家暴計畫預算，自2007年起不斷增加，如今已高達數百萬美元。

而有關宣揚同性婚姻與歌頌同志異常性愛露骨的黑色小冊派發至高中校園，赫然可見麻州公衛部門也掛名其中，被媒體披露後，雖然麻州州長等政要選擇劃清界線，卻因同性婚姻在麻州是合法而無法置喙。

卡曼克說，常聽聞許多人討論人權與平等，但是真正的人權其實已經逐漸消失，傳統保守的民眾反而淪為法律之下的二等公民。同性婚姻合法後，對麻州造成的改變，包括政商界、公衛層面等領域，卡克曼在自製的影片中都有詳盡探討。

至於加州，克里斯多福說，情況也差不多，學校教育要求自小學二年級開始，研讀推動LGBT運動的關鍵人物歷史，不少家長選擇讓孩子離開政府辦的公立學校。

正在審議中的加州高等教育公平法案（SB 1146），若完成立法程序，則加州的各大專院校包括教會創辦的在內，有關性行為處置，依法不得以信仰的標準和原則，約束學生與員工。

此外，克里斯多福引述「洛杉磯時報」（LA Times）報導，洛杉磯郡衛生部門官員崗森豪斯（Jeffery Gunzenhauser）今年6月間指出，致命又罕見的腦膜炎在紐約、芝加哥與南加州一帶爆發疫情，患者多是同性與雙性戀男性，專家學者不明白為何如此。

麻州與加州的現象反映，高舉合法或依法，最終只是衍生更多徒法不足以自行的難題，而反觀經由同性伴侶撫養長大的佛斯特（Katy Faust），卻是傳統家庭的擁護者。

佛斯特自小父母離婚後，改由媽媽和媽媽的同性伴侶撫育她，格外體會父母組成的家庭對兒童有多麼重要，如今她是4個孩子的母親。

一段掛載YouTube由她自剖心路歷程的短片說，在孩子的一生中，父母兩者都不可缺少，他們的角色不應由法律決定是否可以相互取代。

佛斯特指出，仔細想想兒童的福祉與權利，就能放膽支持男女婚姻，同時繼續關懷身邊的同志朋友，這才是人類最真實的寫照。

在全美同性婚姻合法化後，看看麻州與加州的驟變，再想想佛斯特的際遇和現身說法，有人認為，真愛應是從健全的傳統家庭開始培養，若以法律為工具，切割家庭真愛的情理，徒然治絲益棼。1051224

(中央社)