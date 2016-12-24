吉娃娃愛伸舌頭 路人：寵物版長舌婦
狗狗喘氣時會伸舌頭，不過大陸重慶有隻吉娃娃沒事就把舌頭伸在嘴外，不少路人拍照調侃說，「這簡直就是寵物版的『長舌婦』啊！」
都市熱報報導，中國大陸重慶市大坪小學門口附近，一隻身長僅約30公分的吉娃娃安靜蹲坐在主人鞋上。狗狗的舌頭一直在嘴外，經過的人都要多看牠幾眼。
這愛伸舌頭的狗狗是隻吉娃娃，名叫「佳佳」。家住煤建新村，主人是71歲的鄭開雲。
鄭開雲說，「佳佳剛滿月就被朋友送到我家裡來了」，已經一起生活了9年。當時送來的時候，佳佳的舌頭就吊在嘴外。朋友解釋說牠生下來就喜歡這樣，不是生病導致的，也不是殘疾。
鄭開雲說，每當吃飯和叫喚牠的時候，佳佳就會乖乖把舌頭伸回去。
因為舌頭特別，佳佳現在是社區的明星狗。在煤建新村隨便問居民，他們都知道佳佳。
60歲的劉婆婆說，第一次見到佳佳確實很納悶，後來主人說牠從小就有這習慣，看習慣了就沒覺得怪異，反而很喜歡逗牠。
別看佳佳個頭小，可是脾氣挺大的，嘴也很金貴，從來不吃狗糧，非要吃主人吃的鴨肉、雞肉、豬肉等。鄭開雲打趣說：「自從佳佳來了以後，我家從來都沒斷過一頓肉。」1051224
(中央社)
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