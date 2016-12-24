跨年觀賞101煙火 18秘境不用人擠人
跨年即將到來，台北市工務局今天說，民眾最期待的台北101大樓跨年煙火秀，人潮必定擠爆信義區，推薦18處登高賞煙火地點，不用人擠人還可欣賞到美麗煙火。
大地工程處說，登高觀賞101大樓煙火秀，首推最近距離的象山步道，民眾可搭捷運淡水信義線至象山站，從靈雲宮登山口或市立醫院松德院區登山口進入，步行約10至15分鐘，就可看到多處觀景平臺，每處均可清晰觀賞到台北101大樓與信義區大樓群璀璨艷麗的夜景，享受煙火爆發的震撼效果。
大地工程處表示，除象山步道外，鄰近的虎山步道沿線也有數處觀景平台，可遠眺台北東區夜景；貓空的樟湖步道、樟樹步道也可以隔山看「觀火秀」，建議民眾不妨在今年最後一天騰出半天空閒，先來與好友觀賞夕陽餘暉，再靜待迎接跨年。
18處賞煙火地點包含信義區象山步道的攝手平台、六巨石、攝影平台、市療平台、煙火平台、永春崗平台、石乳園、象山打印台、超然亭；虎山步道的吉福宮廣場、120高地涼亭、復興園、森林展望平台、十方禪寺；文山區的飛龍步道樟山寺、登高步道望遠亭、樟湖步道聆風亭、樟樹步道的晃腳亭。
大地處提醒，每年登高觀賞煙火秀的民眾眾多，加上步道寬度限制，僅有局部路段提供路燈照明；民眾應隨身攜帶燈具、保暖衣物，停下拍照時，也應留有供公眾通行的空間，身邊垃圾也請帶走，再欣賞煙火時也留下美麗山林。
民眾可到網路搜尋「大地處親山步道主題網」免費下載登山步道路線圖，歡迎多加利用。1051224
(中央社)
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