NBA》韋少超狂大三元 隻手領雷霆逆轉勝

韋斯布魯克在運球突破時，簡直把臉都貼到對方身上。(美聯社)

如今已成「大三元製造機」的雷霆後衛韋斯布魯克，24日拿下誇張的45分、11助攻與11籃板，其中末節獨拿18分，包含帶領雷霆打出10比0逆轉攻勢，雷霆最後以117比112力退塞爾提克，韋少簡直是用一己之力幫助球隊贏球。

這是韋斯布魯克本季第14次大三元，也是他生涯第51次，同時終結塞爾提克連續231場例行賽沒讓對手拿到大三元紀錄，可見他的破壞力有多誇張，沙波尼斯與坎特24日也各拿20分，提供韋少應有的火力支援。

地主塞爾提克仍看明星後衛艾塞亞湯瑪斯表演，他拿全隊最高34分，且傳10助攻，可惜他的表現仍被韋斯布魯克比了下去，荷福德23分、6籃板與4助攻，阿米爾強生17分、6籃板與5助攻，布雷德利16分。

(中時電子報)