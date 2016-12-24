郝龍斌參加立委蔣萬安反核食公投連署活動

大家高呼口號表達立場。（趙雙傑攝）

郝龍斌請民眾參與連署。（趙雙傑攝）

吸引許多民眾參加。（趙雙傑攝）

由國民黨副主席郝龍斌今日上午參加由立委蔣萬安在台北市長春市場舉辦的反核食公投連署活動，現場大家高呼口號一起表達反對日本核災食品解禁的立場外，郝龍斌和蔣萬安也一起走入市場要求民眾支持。

(中時)