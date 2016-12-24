南英OB賽 彭政閔擔任神秘嘉賓

彭政閔(左)今來到南英OB賽擔任神秘嘉賓。(周鎮宇攝)

南英商工今在南英棒球場舉行第六屆青棒OB賽，吸引146人參與，再創參加人數新高，本屆還邀請到非南英畢業的「恰恰」彭政閔擔任神秘嘉賓，彭政閔表示：「與陳教練也有一段緣分。」

彭政閔說，在1995年IBA世界青棒錦標賽時，自己學校在選拔賽時沒有打進四強，不過自己成績不錯，在打擊排行榜第三名，透過陳獻榮總教練引薦，才加入了中華隊，很感謝他。

去年邀請陳金鋒，今年陳獻榮特別邀請彭政閔來到學校參與ＯＢ賽，彭政閔表示：「一直以來陳教練都是我們的一個指標、一個學習對象，他對青棒的幫助真的很大，也才會有這麼多選手畢業後還是很支持他。」

首度穿上南英ＯＢ球衣，彭政閔也被一旁的南英校友林泓育虧，要他趕快捐錢，因為南英ＯＢ賽傳統，就是會捐錢回饋，彭政閔笑笑回應，2000塊而已啦，出錢出力也是幫助陳教練。

目前彭政閔還在與球團談約當中，目前預計1月3號赴美自主訓練，預計15號回來，他說，合約部分就是交給經紀公司處理，春訓前能否簽完很難預測。

(中時電子報)