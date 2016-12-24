未擋停止屯墾決議 歐巴馬對以色列心寒

在美國棄權下，聯合國安理會今天通過決議，要求以色列停止於巴勒斯坦境內屯墾。外媒解讀，將卸任的美國總統歐巴馬藉一個遲來的棄權，宣洩他對以色列的失望。

法新社報導，白宮指出，在安理會投票前數小時，歐巴馬才決定讓這個譴責以色列屯墾的決議在安理會通過。但官員們證實，他們在至少一年前，就已看過流傳的決議草案內容，並準備一旦草案被搬上檯面，就會採取某種立場。

對歐巴馬中東政策的指責宣稱，歐巴馬已策劃許久，設計一個孤立以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的機會。但白宮幕僚堅稱，他們完全無法說服以色列，使他們接受在巴勒斯坦境內屯墾會破壞和平的想法。

無論如何，安理會今天投票通過決議，要以色列停止屯墾，代表川普就任美國總統前，歐巴馬希望對以國表達的最終態度。

歐巴馬的顧問羅茲（Ben Rhodes）說：「尼坦雅胡總理曾有機會落實可讓今天出現不同結果的政策。在歐巴馬8年任期尾聲這項決議才通過，顯示這不是我們首選的行動，如果是的話，我們早就會這麼做了。」

連月來，華府就不斷以嚴厲語氣警告，以色列加速屯墾，正摧毀以、巴和平協議的希望。就在本月，美國國務卿凱瑞（John Kerry）在華府一場美以論壇就表示，尼坦雅胡政府裡的右翼成員，蓄意促成情勢如此發展。（譯者：中央社陳亦偉）1051224

(中央社)