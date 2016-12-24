藍營八縣市在陸辦農特展 張志軍：這是開端

大陸國台辦主任張志軍今出席藍營八縣市農特產品展表示，今後還會以不同形式舉辦，進一步推展兩岸關係。(蔡浩祥攝)

大陸國台辦主任張志軍今出席藍營八縣市農特產品展表示，盡管本次展銷會時間非常短，展位規模也不是很多很大，但這是一個開端，不是最後一次，今後還會以不同形式舉辦，進一步推展兩岸關係。

台灣八縣市農特產品展今於北京展覽館舉行，張志軍接受媒體聯訪時做出上述表示。

張志軍指出，今年9月藍營八縣市首長組團到大陸與我們進行商談，表達520後兩岸關係發生重大變化，各縣市民眾希望能進一步推動兩岸關係的心情，特別是農特產品及旅遊業方面的交流合作。

他強調，這八縣市都有共同特點，就是在兩岸關係共同性質認定上，有著正確認知，經雙方商談後，大陸方面也決定推出8方面的有關措施，推進八縣市交流合作，像這次展銷會，就是一個在很短時間內落實的體現。

(旺報)