陳水扁致詞太強 網友：完爆雙英

陳水扁睽違8年公開致詞，出席女兒陳幸妤診所開幕，感謝馬英九讓他重拾親情。(曹婷婷攝)

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陳幸妤牙醫診所今（24日）開幕，前總統陳水扁現身致詞。陳水扁先謝小英讓他參加活動，再謝馬英九讓他找回失去的親情。暌違8年的公開致詞，功力不減、火力十足，網友驚呼：屌打目前政壇的所有廢物！

陳前總統這番致詞，足足講了20分鐘，不知是否人逢喜事精神爽，看起來不但神采奕奕，拿著麥克風的手一點也不抖，聲音更是鏗鏘有力。

PTT網友留言表示，阿扁一開口就「屌打目前政壇的所有廢物」，「蔡只是讀稿機」，更有人說，「隨便講講魅力還是贏過雙英超多，超猛，差點喊凍蒜」。

(中時電子報)