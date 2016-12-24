模擬憲法法庭宣判 強調轉型正義
第3屆「模擬憲法法庭」今天就台灣威權時期的白色恐怖案件，進行宣判，吸引學者及實務律師齊聚；宣判的大法官強調轉型正義不該只有司法，立法及行政部門也有履行義務。
總統蔡英文在11月初也接見第3屆「模擬憲法法庭」國外大法官及知名法學學者，與訪賓分享推動轉型正義的經驗。
模擬憲法法庭是由前大法官許玉秀所發起，這屆針對台灣威權時期的白色恐怖案件召開言詞辯論庭，共有兩件聲請案，模擬憲法法庭日前裁定兩件聲請案併案審理，今天宣判。
這次模擬憲法法庭召開言詞辯論時，聲請人杜銘哲到庭陳述個人經歷、二二八基金會董事長代表機關到庭陳述意見，專家學者從不同面向提供鑑定意見，全案經審判長陳瑤華、大法官孫迺翊等8名大法官密集評議並做出宣判。1051224
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。