社群網站瘋打卡~日本泡芙強勢攻台

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ZAKUZAKU棒棒泡芙搶攻台灣消費者荷包，有別傳統圓形泡芙，以獨特棒狀造型吸引年輕消費者打卡宣傳，售價88元／單支、498元／6支。（徐力剛攝）

時下打卡最夯甜點強勢攻台，源自日本北海道「ZAKUZAKU棒棒泡芙」，東京4間門店人潮絡繹不絕，曾創下月銷35萬支泡芙紀錄，今年12月開設海外首店於台北新光三越信義A11吸引許多粉絲現場排隊，體驗好吃泡芙。

「ZAKUZAKU棒棒泡芙」包裝以藍、白色為主色調設計，簡約風吸引年輕族群，泡芙強調3大特色，包括現點現灌卡士達內餡、酥脆濃三重奇妙口感與獨特棒棒造型。北海道進口泡芙皮搭配台灣契作小農直送鮮奶製作卡士達內餡，剛出爐泡芙香氣四溢，一口咬下現烤外皮酥脆帶有麵粉獨特香氣，緊接著卡士達醬在口中爆漿，甜而不膩口感令人吮指回味。

(中時)