川普就職典禮獻大腿舞 火箭女郎成員囧

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紐約無線電城音樂廳舞團「火箭女郎」將全員出席1月美國總統當選人川普就職典禮演出，但傳出部分大腿舞女郎寧願缺席這個大日子，有成員對必須出席典禮感到「很窘且失望」。

法新社報導，支持川普（Donald Trump）選總統的藝人寥寥無幾，川普很難為華府1月20日就職典禮喬定大咖出席，艾爾頓強（Elton John）等巨星已拒絕邀請。

川普似乎也承認與大咖藝人關係不好，昨晚推文寫道「所謂的『A』咖名人都想要就職典禮入場券，但看看他們為希拉蕊做了什麼，什麼都沒做！我要的是人民！」

不過根據川普就職委員會和無線電城火箭女郎（The Radio City Rockettes）所屬公司麥迪遜花園廣場公司（MSG），就職表演已排定，火箭女郎將出席。

除了火箭女郎，目前只有16歲天籟美少女小賈姬（Jackie Evancho）和摩門大教堂合唱團（Mormon Tabernacle Choir）宣布將在就職典禮表演。

MSG主管杜蘭（James Dolan）表示，他的舞者「很榮幸」演出。不過火箭女郎當中並非人人都是興高采烈。

舞者皮爾（Phoebe Pearl）曾在Instagram留言寫道，她對於要出席就職典禮感到「很窘且失望」。這則美國媒體廣泛引述的留言現已刪除。

「每日郵報」（Daily Mail）網站也報導，她寫說「與我共事的女性才華洋溢且充滿了愛，而決定為一個與我們立場相反的人演出實在令人震驚」。

「我僅代表個人發言，但請了解，我們得知這個消息後，我們一直都是眼中含淚且懷著沉重心情表演。我們將不受強迫！#不是我的總統（#notmypresident）。」

MSG隨後發表聲明，堅稱參與演出完全是基於自願，還說舞者們爭相參與。代表火箭女郎的工會也證實這是自願參與。（譯者：中央社盧映孜）1051224

(中央社)