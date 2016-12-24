軍事交流入法 外交部：美重視台國防安全
外交部今天表示，台美軍事交流入法，代表美方對台灣國防安全及台美軍事交流的關心與跨黨派支持，除對美方表達感謝，並盼雙方在良好基礎上繼續合作。
白宮公布，美國總統歐巴馬23日簽署「2017財政年度國防授權法」生效。「國防授權法」中明定，五角大廈應推動美、台間高階軍事將領及資深國防官員交流。
外交部對此回應，這充分展現美方對台國防安全及台美軍事交流的關心與跨黨派支持，外交部表示感謝，並期待雙方在既有良好基礎上繼續合作，藉由深化實質交流，共同促進區域和平穩定。
這項法案由聯邦眾議院於這個月2日以375票對4票同意通過後、聯邦參院8日以92票贊成、7票反對通過。國會參、眾兩院通過後，送交白宮，而歐巴馬簽署，讓美、台高階軍事將領及國防官員的交流首度入法生效。1051224
(中央社)
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